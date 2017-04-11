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11 апреля 2017
10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
09:07  11 апреля 2017 0

Гордума Екатеринбурга обсудит антитеррористическую безопасность и подростковые банды

Клипарт. Екатеринбург, горсовет, гордума, здание, городская администрация екатеринбурга
Гордума Екатеринбурга обсудят меры по профилактике подростковой преступностиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты Городской думы Екатеринбурга во вторник, 11 апреля, обсудят вопрос о принимаемых мерах по профилактике преступлений со стороны подростковых банд. Серия нападений на жителей уральской столицы взволновала общественность и представителей власти. После случившегося прокуратура провела в мэрии закрытое совещание, повестка и участники которого держались в секрете.

В качестве докладчика по теме выступит замначальника Управления — начальник полиции Управления МВД России по городу Екатеринбургу Андрей Швыдченко.

Начальник городского правления здравоохранения Александр Дорнбуш расскажет о состоянии антитеррористической защищенности больниц Екатеринбурга. С этим же докладом он выступал на заседании профильной комиссии. Особое внимание во время обсуждения было уделено больнице №40, где не хватает камер видеонаблюдения.

Также думцы планируют рассмотреть итоги программы «Развитие физической культуры и спорта в Екатеринбурге» на 2014—2016 годы. Спикером выступит начальник управления по развитию физкультуры, спорта и туризма Людмила Фитина.

Сергей Демин
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