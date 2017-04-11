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11 апреля 2017
09:27  11 апреля 2017 0

Питерского смертника перед терактом депортировали из Турции

Клипарт, флаг турции, турция
Джалилов за несколько месяцев до взрыва находился в ТурцииФото: depositphotos.com © URA.RU
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Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Акбаржон Джалилов, предполагаемый террорист-смертник, который взорвал бомбу в метро Санкт-Петербурга, был депортирован из Турции в декабре 2016 года, сообщает турецкая газета Yeni Akit.

Точные сроки пребывания Джалилова в Турции неизвестны, отмечает издание, однако есть данные, что после того, как его внесли в черный список, Джалилов еще год не выезжал из страны и находился там нелегально. Как отмечает РБК со ссылкой на специалистов по Турции, Yeni Akit считается газетой «второй десятки», в то же время близкой к правительству и силовикам страны.

Информацию о депортации Джалилова подтвердил и источник РБК, близкий к турецкому правительству. Собеседник издания уточнил, что Джалилов прибыл в Турцию в ноябре 2015 года и находился там 13 месяцев, до декабря следующего года.

В декабре Джалилов и сам собирался уехать из Турции — через Анталию, однако выяснилось, что на тот момент он уже превысил сроки пребывания в стране. Молодому человеку предложили заплатить большой штраф. Вторым вариантом была депортация, занесение в черный список и запрет посещать страну в течение пяти лет. «Джалилов выбрал второй вариант. Чтобы уехать в Россию, ему пришлось обращаться в российское генконсульство Турции», — сказал источник РБК, издание направило запрос в генконсульство.

О том, был ли связан Джалилов с подпольем, в статье Yeni Akit не говорится, ничего не знает о связях петербургского смертника и близкий к турецкому правительству источник РБК. Как напоминает издание, После двойного теракта в Стамбуле 11 декабря из страны высылали многих мигрантов.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля, в результате теракта погибли 14 человек, включая Джалилова.

Татьяна Трушина
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