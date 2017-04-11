09:50 11 апреля 2017 9

Глава региона перед сложением полномочий отчитается за проведенную работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во вторник, 11 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в последний раз перед завершением первого срока полномочий отчитывается перед депутатами Законодательного собрания о работе регионального правительства в 2016 году. Всегда мероприятие было интересно не только выступлением самого главы региона, но и вопросами депутатов, помогающими поднять наиболее острые проблемы и предложить пути их решения.

В этот раз руководители администрации губернатора и парламента не дали превратить мероприятие в дискуссию. Было принято решение, что каждый комитет и каждая фракция заранее сформулируют лишь по одному вопросу, ответы на которые войдут в текст доклада. Рядовые депутаты остались в стороне от этого процесса.

«URA.RU» ведет прямую трансляцию с мероприятия.

11:45 После выступления губернатор получил одобрительные аплодисменты депутатов. Предполагалось, что он тут же убежит, а потому журналистов сориентировали исключительно на брифинг спикера Людмилы Бабушкиной. Глава региона, однако, на брифинг остался и ответил на вопросы журналистов.

11:24 Время, отведенное на выступление, закончилось. Депутаты Коробейников, Никонов, Радаев и Вегнер не смогли задать еще по одному вопросу, хотя записались. Губернатор пообещал ответить им всем письменно.

11:24 Елена Трескова: Что будем делать с 551 тыс. гектаров земель?

Ответ: Будем разрабатывать. Нужны мощности и возможности. Нам необходимо ввести все земли в товарооборот. С 2013 года мы начали наращивать объем вовлечения земель — для молочных производителей. У нас есть и другие культуры — будем с ними работать и дальше.

11:20 Александр Коркин. Вопрос от жителей поселка Таборы — когда им дадут качественную питьевую воду?

Ответ: Разберусь с этим вопросом. Пока не готов ответить.

11:20 Анатолий Сухов. Получит ли технопарк «Университетский» статус резидента «Сколково»?

Ответ: Пока не готов ответить, Условий всех не знаю — надо нам это или нет, условия ведь должны быть взаимовыгодными. Я разберусь и обязательно отвечу.

11:18 Александр Ладыгин. О каком росте качестве жизни в области вы говорите, если на «Титановую долину» тратятся деньги, когда такие проблемы в социальных сферах?



Можем. Про «Титановую долину», вы, возможно, не в курсе. Еще несколько лет назад вопрос стоял, будет или не будет. Сегодня мы финансируемся 50 на 50. Там строится завод одной из крупнейших авиакомпаний — «Боинг». Строятся и другие предприятия. Вы просто не разобрались в вопросе, поэтому приглашаю посетить и посмотреть, как развивается.

11:14 Евгений Лобов: просим обратить пристальное внимание на нарушение законодательства министром энергетики и ЖКХ. Создаются пирамиды по типу МММ в сфере капремонта.



Ответ: Проверю обязательно и отреагирую. Фонд капремонтов вышел на необходимые мощности, никакого МММ там нет, я вас уверяю, тысяч домов ремонтируются, задачи выполняются. Меняется ситуация с жильем, которое требует ремонта — я езжу по региону и вижу это. Но нет предела совершенству — будем работать.

11:13 Олег Исаков: готовы вы в следующем периоде работать над «фирмами-прокладками» в энергосфере?



Ответ: Что значит «прокладки»? Это компании, отвечающие за безопасность сетей. Постоянная работа по бесперебойной доставке электроэнергии. распределение внутреннего тарифа, возможно, сегодня больше волнует. Вопрос находится на контроле и как законодательство будет позволять сокращать число фирм-«прокладок» в энергосфере — будем на этим работать.

11:07 Михаил Зубарев из ЛДПР спрашивает: рассматриваем ли мы перспективу введения социальной ипотеки для тех специалистов, кто готов переезжать работать в малые города.



Ответ: И такая возможность тоже может быть. Есть решения сегодня уже: подъемные для специалистов, строительство жилья силами муниципальной власти. За ваше предложение спасибо — мы его тоже рассмотрим.

11:05 Александр Ивачев интересуется оптимизацией медицинской сферы, не согласен, что Ельцин Центр это достижение — «когда вернут 2,5 млрд рублей?», и спрашивает «что с договоренностями по транспортной схеме?»



Ответ: Когда я пригласил Никиту Михалкова — у него было свое мнение. Он высказывал разные точки зрения, но в итоге сказал: зато какую я вам рекламу сделал. Сегодня такие объекты необходимы для человеческого развития. Долг за ЕЦ мы не списали. Как только мы увидим, что есть финансовые средства для выплаты нам этого долга — они сразу начнут его выплачивать.



Любая реформа всегда делит на сторонников и противников. Мы должны определиться — хотим развивать медицину или в ущерб медицине развивать кружки по интересам. Должны мы оплачивать пустующие койки или нет. Где это происходило без учета мнения населения — надо разобраться отдельно, поручения эти даны. Никаких закрытий лечебных учреждений без учета мнения населения больше не будет.



Работу по транспортной составляющей мы ведем. Здесь не только увеличение стоимости проезда, здесь и дублирующие маршруты. Разные структуры пассажиропотока, и это требует внимания. Нам необходимо вернуться и рассмотреть вопрос о транспортной работе и оплаты тем, кто работает в транспортной сети. Это реформа транспортной инфраструктуры и многого другого. В том числе тарифной политики — какой тариф ест, до такого договорились.

10:58 Вопрос Вячеслава Вегнера о туберкулезном диспансере и стационаре в нем.



Ответ: Стационар нужен. Мы нашли финансовые возможности, чтобы запустить первую очередь. Это первый шаг, финансово емкий. Ставим план выйти на вторую очередь — после первого полугодия 2017 года посмотрим на эти перспективы. Мы обязательно вернемся к рассмотрению этого вопроса. Весь вопрос в деньгах — это больше 3 млрд рублей и их надо найти. Министру здравоохранения к июню нужно подготовиться по этому вопросу.

10:54 Вопрос Елены Чечуновой о состоянии молодежной политики в области.



Ответ: Речь, я понимаю, о митинге против коррупции. Сегодня нет должностей и неприкасаемых, приняты антикоррупционные законы. Выход молодежи — это не борьба с коррупцией, просто началась избирательная кампания президентская. Жаль, что она началась с провокации, в которую были втянуты школьники. Эти сигналы мы будем объяснять и, конечно же, должны лучше работать.

10:52 Алексей Коробейников (он сегодня один из двух — второй Армен Карапетян — кто пришел не в скучном черном или темно-синем костюме — он в сером и клетчатом) задает вопрос губернатору, как главе Антитеррористической комиссии Свердловской области. Какая работа проводится для профилактики терактов?



Ответ: У терроризма нет границ. Работа по антитеррористической защищенности ведется. Мы недавно собирались комиссией, обсуждали сценарий, реализованный в Санкт-Петербурге. В ежедневном режиме обмениваемся информацией, и предпосылок, чтобы бояться, у нас нет.

10:49 За ближайшие пять лет мы должны вывести СО в звездную тройку. У нас для этого есть все необходимое: взаимодействие, гражданский мир, поддержка государства. Мы обязаны добиться успеха и поверьте, мы этого добьемся.

10:48 Огромные средства зарыты в землю. Пришло время серьезно заняться проблемой создания базы переработки и утилизации отходов. Если органы власти и государство будут оказывать поддержку — бизнесменам это будет интересно.

10:46 На уровне региона должны создать привлекательные условия для инвесторов, дать зеленый свет перспективным для региона проектам.

10:46 Статистика фиксирует рост доходов, но среднемесячная зарплата отстает от среднероссийской. Решить это можно путем заключения трехсторонних договоров с руководителями предприятий. Обеспечение финансовой устойчивости предприятий — в приоритете.

10:44 Необходима минимизация последствий замедления демографического развития.

10:43 Экс-депутат от КПРФ Владимир Коньков пришел в зал, но сел вместе с журналистами в комнате для прессы.

10:42 Нужно создать платформу для большей диверсификации промышленного производства. СО должна стать активным участником национально-технологической инициативы. Речь губернатора больше напоминает послание, нежели отчет. А потому вполне логично услышать «кусок» про «Пятилетку развития» — о ней глава региона писал в своей программной статье.

10:40 Кто быстрее и эффективнее — тот выигрывает в конкурентной борьбе. Принципиальные возможности здесь дают цифровые технологии: в СО 135 площадок и 914 окон МФЦ. Время ожидания услуги 8 минут.

10:39 Новый уровень в поддержке муниципальных образований, 3,4 млрд рублей — это бюджетные вложения в инфраструктуру. Самые заметные проекты: ТОР «Краснотурьинск», индустриальный парк «Богословский».

10:38 Хоть это отчет и о работе правительства, но тем не менее, губернатор рассказывает, как работали депутаты. Заксобрание в 2016 году приняло 155 законов. 15 из них было внесено губернатором.

10:33 На полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле будут проводиться ежегодно (не раз в два года) демонстративные показы военной техники и реконструкции знаковых баталий, имевших место в истории страны.

10:33 По производству яиц — регион на пятом месте, по производству молока — в десятке.

10:31 Работая над повышением инвестпривлекательности, мы руководствовались лучшими российскими практиками и привлекли, только вдумайтесь, 1 трлн 700 млрд рублей.

10:27 Ответ на вопрос фракции «Справедливая Россия»: проблемы обеспечения жителей чистой питьевой водой — тоже в наших приоритетах.

10:26 Проблемы общественного транспорта — это вопрос от КПРФ. Оздоровление экономики, сдерживание роста стоимости перевозок, строительство новых развязок и скоростных путей. Продолжим оттачивать предложенную ранее транспортную схему.

10:21 Вопрос от «Единой России» касался строительства жилья. За пять прошедших лет введено более 140 тысяч квартир или 10 млн кв. метров жилья в регионе. Более 100 тысяч кв. м аварийного жилья ликвидировано. В ЖКХ — повышается качество и надежность предоставление услуг. Более 2,5 тыс км новых газопроводов. Преодолели дефицит энергомощностей: Нижнетуринская ГРЭС, Туринская ГРЭС, БН-800 на БАЭС и другие объекты. Объем капвложений свыше 310 млрд рублей. Завершена дорога Ивдель-Ханты-Мансийск, отремонтировано свыше 700 км дорог. Проблема с ремонтом, однако, все еще существует, но это будет приоритетом и дальше.

10:21 Отмечено открытие Ельцин Центра — это «одна из лучших музейно-просветительских площадок области».

10:19 Завершается пятилетний этап жизни Свердловской области. За пять лет существенно выросла зарплата бюджетников: воспитателей — с 15 тысяч до почти 30 тысяч рублей, в 2,5 раза — зарплата работников культуры, в 1,5 раза у врачей. Численность населения на 22 тысячи человек (4 330 тысяч), продолжительность жизни — выросла до 70 лет.

10:13 Евгений Куйвашев: правительство области успешно справилось с задачами, поставленными в 2016 году.

Спойлер: презентации к докладу

10:11 Доклад губернатора, как утверждает Людмила Бабушкина, охватывает 2013—2016 годы. Регламент: губернатору дадут на доклад порядка 40 минут, депутатам на 13 вопросов — до 30 минут.

10:09 Причины отсутствия трех депутатов озвучивает Игорь Володин: Евгений Зяблицев — командировка, Олег Исаков — без объяснения причин, Владимир Рощупкин — болен.

10:07 На заседании зарегистрировалось 47 депутатов (кворум 26). Кабмин, со слов Людмилы Бабушкиной, «представляют Алексей Орлов, Владимир Тунгусов и все министры и члены правительства Свердловской области». В зале также все омбудсмены, член областной общественной палаты Валерий Черкашин, прокуроры и студенты.

10:02 С отчетным докладом губернатора и распространением этого документа — особая история. В администрации главы региона рассказывают, что ответственный за имидж главы региона департамент информполитики узнал о самом выступлении лишь за неделю до события. Возможно, поэтому мы не видели ни одного громкого анонса незаурядного, в общем-то, события. Депутаты получили доклад накануне ночью и не стали затруднять себя чтением 140 страниц.

10:01 Депутаты и члены свердловского правительства уже собрались в зале заседаний. До этого они сумели поздороваться и пообщаться друг с другом в зале под куполом. Глава региона в это время сидел в кабинете спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной.