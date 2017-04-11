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11 апреля 2017
09:22  11 апреля 2017 0

Трамп закрывает свое любимое модельное агентство

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трамп закрывает любимый бизнесФото: depositphotos.com © URA.RU

В 2017 году после 18 лет работы модельное агентство президента США Дональда Трампа будет закрыто. Это учреждение является одним из любимых видов бизнеса американского лидера.

Фирма, в которой Трампу принадлежит 85% акций, уже уведомила о готовящемся закрытии своих партнеров в разных странах мира. Конкретная дата ликвидации конторы не разглашается. После закрытия специалисты агентства займутся своим основным бизнесом в сферах недвижимости, гольфа и гостеприимства, пишет «Федеральное агентство новостей».

Модельное агентство Дональда Трампа было создано в 1999 году и вскоре стало одним из лучших в США.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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