Трамп закрывает свое любимое модельное агентство

09:22 11 апреля 2017 0

Трамп закрывает любимый бизнес Фото: depositphotos.com © URA.RU

В 2017 году после 18 лет работы модельное агентство президента США Дональда Трампа будет закрыто. Это учреждение является одним из любимых видов бизнеса американского лидера.

Фирма, в которой Трампу принадлежит 85% акций, уже уведомила о готовящемся закрытии своих партнеров в разных странах мира. Конкретная дата ликвидации конторы не разглашается. После закрытия специалисты агентства займутся своим основным бизнесом в сферах недвижимости, гольфа и гостеприимства, пишет «Федеральное агентство новостей».

Модельное агентство Дональда Трампа было создано в 1999 году и вскоре стало одним из лучших в США.