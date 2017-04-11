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Главные новости Курганской области
10:16  11 апреля 2017 11

В Зауралье разыграли тендер на «золотую дорогу» за сто с лишним миллионов

Новодостовалово Курганская область -
Дорога вызвала ожесточенные спорыФото: Татьяна Жаткина © URA.RU

На официальном сайте госзакупок появилась информация о завершении аукциона на строительство автодороги до Дианово Белозерского района, которую журналисты окрестили «золотой». Победителя пока держат в секрете.

В сего на аукцион заявилось три подрядчика, цены, которые они заявили, составили 140,9 млн, 121 млн и 120,3 млн рублей. Директор областного департамента строительства Роман Ванюков в разговоре с «URA.RU» рассказал, что «итоги еще подводятся, информация появится на официальном сайте».

По данным источников агентства, победителем аукциона стало АО «Автодор Северо-Запад», которое было образовано путем объедения дорожных предприятий Шадринского, Далматовского, Шатровского и Катайского районов.

Накануне спикер областной думы Дмитрий Фролов выразил надежду, что на строительстве 7 км дороги до Дианово, где проживает два человека, удастся сэкономить, а оставшиеся деньги уже в этом году будут пущены на создание проекта дороги до Новодостовалово, где насчитывается 600 жителей. К ее строительству планируют приступить в следующем году. Строительство дорог в Белозерском районе вызвало бурную дискуссию областных депутатов и привлекло внимание федеральной прессы — большой сюжет показал «Пятый канал».

В 2017 году средства регионального дорожного фонда составят около трех миллиардов рублей, в том числе субсидии из федерального бюджета — 143,851 млн руб. Всего планируется построить и ввести в эксплуатацию 27,4 км автомобильных дорог. За счет средств от системы «Платон» Курганская область получила 37,3 млн рублей.

Татьяна Жаткина
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