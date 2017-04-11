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11 апреля 2017
10:06  11 апреля 2017 1

Искать участников «групп смерти» в школах поручили губернаторам

Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции.Люди., самоубийство, суицид
В России думают, как бороться с самоубийствамиФото: Pixabay

Совет безопасности РФ призвал глав российских регионов тестировать школьников на склонность к суициду. Соответствующие распоряжения разослали губернаторам и полномочным представителям президента в федеральных округах.

В конце зимы в Москве прошло заседание Межведомственной комиссии Совбеза России, где обсуждалась тема подростковых самоубийств и увлечением игрой «Синий кит». Участники совещания остались недовольны профилактикой суицидов в регионах и предложили школьным психологам регулярно проверять детей на наличие депрессии и суицидальных настроений, пишет Life.ru.

Отметим, что четыре года назад Россия вышла на первое место в Европе по числу детских самоубийств. Только за первый квартал 2016 года в стране свели счеты с жизнью 162 несовершеннолетних.

Лев Истомин
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