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11 апреля 2017
10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
10:05  11 апреля 2017 1

Дедушка впал в кому. На Урале семья попала в реанимацию с тяжелым отравлением

Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, больница, реанимация, интенсивная терапия
Бабушка, дедушка и две малышки находятся в реанимации в тяжелом состоянииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Каменске-Уральском в реанимацию в тяжелом состоянии попали бабушка с дедушкой и их малолетние внучки. Причина отравления до сих пор не установлена.

Отравление произошло 9 апреля вечером. Дети 4 и 10 лет находились в гостях у бабушки с дедушкой на улице Лермонтова, когда им всем стало плохо. Пенсионеры сразу потеряли сознание, а старшая девочка успела позвонить матери.

«Скорая помощь доставила всех четверых в тяжелом состоянии в реанимацию, пожилого мужчину только спустя сутки удалось вывести из состояния комы, — сообщила „URA.RU“ Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — Проводится проверка».

Причина отравления до сих пор неизвестна, анализы пока не готовы. Квартира оснащена газовой колонкой и газовой плитой, но по словам медиков, по симптомам это не отравление газом. Газовщики также не обнаружили следов утечки. Врачи исключают и пищевое отравление. По некоторым признакам, это больше похоже на отравление парами ртути. Правда, пока источник заражения до сих пор не выявлен.

«Организована доследственная проверка, при улучшении самочувствия будут опрошены пострадавшие, будет проверена документация установки и обслуживания газового оборудования. По итогам будет принято решение», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Александр Лукманов
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