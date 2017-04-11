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11 апреля 2017
10:40  11 апреля 2017 5

В центре Киева прогремел взрыв

Разбитое окно в обкоме КПРФ Курган, стекло, разбитое стекло, разбитое окно
Взрывной волной в здании выбило стеклаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ночь на 11 апреля в центре Киева произошел сильный взрыв. ЧП зафиксировано около часу ночи по местному времени, передает ряд СМИ.

В результате происшествия оказались выбиты стекла окон на первом этаже здания, где находятся ресторан и банк. Также повреждения получили припаркованные рядом автомобили, пишет RT.

Сейчас на месте взрыва работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет.

Лев Истомин
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