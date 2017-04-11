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Главные новости ХМАО
11:51  11 апреля 2017 4

В Югре возрождают культ вождей СССР

Североуральск, памятник ленину
День рождения Ленина в ХМАО отметят социальным протестомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте в день рождения Владимира Ленина пройдет масштабный митинг, в котором планируется участие тысячи человек. Об этом «URA.RU» рассказали организаторы акции.

Митинг проводит региональное отделение «Коммунистов России» при поддержке ряда местных профсоюзов и общественных организаций. Официальная тема акции протеста звучит так: «Поддержка идеи социальной справедливости ко дню рождения Ленина. В защиту социальных прав жителей ХМАО». По плану организаторов, митинг будет идти три часа, и на него придет порядка тысячи человек.

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Как удалось выяснить «URA.RU», масштабность акции протеста объясняется проблемами, которые планируют поднять непарламентские коммунисты и профсоюзы. «Мы будем требовать пересмотра курса внутренней экономической политики. Будем протестовать против роста тарифов ЖКХ, роста цен на продукты первой необходимости, программы капремонта», — рассказал лидер югорских «Коммунистов России» Вадим Абдуррахманов.

Он также объяснил, благодаря чему предстоящий митинг может стать самым масштабным из организованных оппозицией. «Мы будем говорить в защиту акционеров „Титул“. У них забрали ваучеры, и они с этого ничего не получают. 140 тысяч человек по всему ХМАО. Будут еще люди, которых кинули застройщики, люди, пострадавшие от коллекторов и действий черных риелторов», — прокомментировал Абдуррахманов. Известно, что митинг пока еще не согласован — в мэрии дадут ответ в конце этой недели.

Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул» была создан в 1993 году в Ханты-Мансийске и считается аффилированной с бывшими властями Сургута. Вкладчики этой организации более 20 лет пытаются взыскать хоть какие-то дивиденды, однако проигрывают все суды. «Титул» часто называют самой крупной финансовой пирамидой в истории ХМАО, однако ее владельцы и руководители не привлечены к какой-либо ответственности. Вкладчики этой компании и составят большую часть участников митинга, приуроченного к дню рождения Владимира Ленина.

В Сургуте также предпринимаются попытки возродить культ еще одного «вождя» — монумент Иосифа Сталина был установлен на городской набережной, однако был демонтирован, поскольку его без разрешительных документов поставили на муниципальной земле. Как сообщало «URA.RU», в городе в начале апреля появилось около десятки плакатов в поддержку генералиссимуса с требованиями вернуть бюст на место.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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