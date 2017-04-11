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11 апреля 2017
11:00  11 апреля 2017 4

В России резко выросли продажи новых автомобилей

Презентация Лада-Веста. Челябинск., лада, веста
"Лада" в лидерах по продажамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В марте 2017 года в России продажи легковых автомобилей подскочили на 9,4%. Об этом информирует комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

Мартовский прирост способствовал компенсации потерь, зафиксированных в первые два месяца этого года. По словам главы комитета Йорга Шрайбера, это позитивная новость для российского рынка — первый подобный рост за последние четыре года, пишет агентство Nation News.

Всего за месяц в России продано 137,8 тыс. автомобилей. Лидером продаж стала «Лада», реализация которой выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следом, уточняет «Газета.ру», расположились корейские бренды Kia и Hyundai, реализовавшие более 14 тыс. машин каждый и закончившие месяц с очень уверенным ростом — 18 и 29% соответственно.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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