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11 апреля 2017
11:15  11 апреля 2017 3

Российский ракетный крейсер вошел в порт Южной Кореи

Российские моряки проведут учения с коллегами из Южной КореиФото: пресс-служба Минобороны

Два судна Тихоокеанского флота российского ВМФ — крейсер «Варяг» и танкер «Печенга» — вошли в южнокорейский порт в городе Пусан.

Стоянка продлится четыре дня, в течение которых российские и южнокорейские моряки проведут несколько совместных мероприятий. В этом году это уже второй визит кораблей ВМФ РФ в Корею, пишет «Федеральное агентство новостей».

Пусан — второй по величине южнокорейский город.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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