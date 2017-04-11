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Главные новости Челябинской области
10:10  11 апреля 2017 0

В Магнитке посвежеет. ММК выделил миллиарды на борьбу со смогом

Смог. ММК. Магнитогорск, дым, экология, ммк, магнитогорск, аглофабрика
Вредные выбросы уменьшатся на несколько тысяч тоннФото: Илья Московец © URA.RU

Более 5,6 млрд рублей вложит Группа «ММК» в природоохранные мероприятия в 2017 году. В рамках экологической программы запланировано 87 мероприятий, сообщили «URA.RU» в Управлении общественных связей компании. 69 из них — общей стоимостью 5,26 млрд рублей — придутся непосредственно на Магнитогорский металлургический комбинат. Остальные — стоимостью 325 млн рублей — пройдут на других предприятиях Группы.

Самые масштабные проекты направлены на сокращение выбросов в атмосферу: на 33 мероприятия планируется потратить более 3,6 млрд рублей. Вредные выбросы уменьшатся на 2,5 тыс. тонн в год, а удельные снизятся до 1,95 кг на тонну стали. Также повысится эффективность и надежность газоочистных установок. Для этого, в частности, запланировано строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей; реконструкция газоочисток двухванного сталеплавильного агрегата и установок внепечной обработки стали в электросталеплавильном цехе. Также будет построена подстанция для электроснабжения электрофильтров доменного цеха. На разработку автоматизированного контроля промышленных выбросов ММК в 2017 году направят 300 млн рублей. Строительство новых природоохранных объектов оценивается более чем в 1 млрд рублей, еще порядка 650 млн предполагается потратить снижение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. Крупнейшими из этих мероприятий станут реконструкция системы оборотного водоснабжения ОАО «ММК» с расширением резервуара охладителя, а также реконструкция грязного оборотного цикла прокатных клетей в ЛПЦ-4.

900 млн рублей будет израсходовано на снижение и предотвращение воздействия промышленных отходов на окружающую среду. Речь идет о строительстве линии по обогащению железосодержащих хвостов шламохранилища №2, строительстве полигона по размещению отходов на территории восточного карьера горы Магнитной, о строительстве установки утилизации отходов смазочно-охлаждающих жидкостей прокатных цехов. В совокупности это позволит в 2017 году использовать 2,29 млн тонн отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в шихте агломерационного производства. Планируется переработать 11,2 млн тонн металлургических шлаков (текущих и отвальных); объем ежегодно размещаемой в гидроотвале золы ТЭЦ сократится на 15 тыс. тонн; будут обезврежены и утилизированы накопленные опасные отходы. Также в 2017 году продолжатся работы по рекультивации нарушенных земель.

Алексей Шумов
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