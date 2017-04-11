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11 апреля 2017
11:23  11 апреля 2017 4

Свердловский наркотический интернет-магазин закрыла ФСБ. ФОТО, ВИДЕО

При обыске в квартире в Нижнем Тагиле найдено более 2,5 кг наркотиковФото: УФСБ по Свердловской области

Сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Тагиле 22-летнюю девушку, представлявшую наркотический интернет-магазин на Урале. Изъято 2,5 кг наркотиков. Продавец оказалась членом межрегиональной преступной группировки.

«Ранее она была завербована организатором преступной группы и выполняла функции администратора сайта и курьера для сбыта оптовых и розничных партий наркотиков», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Наркосбытчица арестована, в ее квартире найдено более 2,5 кг разных синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Продолжается работа по поиску остальных членов ОПГ.

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Фото: УФСБ по Свердловской области

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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