11:23 11 апреля 2017 4

При обыске в квартире в Нижнем Тагиле найдено более 2,5 кг наркотиков Фото: УФСБ по Свердловской области

Сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Тагиле 22-летнюю девушку, представлявшую наркотический интернет-магазин на Урале. Изъято 2,5 кг наркотиков. Продавец оказалась членом межрегиональной преступной группировки.

«Ранее она была завербована организатором преступной группы и выполняла функции администратора сайта и курьера для сбыта оптовых и розничных партий наркотиков», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Наркосбытчица арестована, в ее квартире найдено более 2,5 кг разных синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Продолжается работа по поиску остальных членов ОПГ.