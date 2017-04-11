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11:28  11 апреля 2017 0

Ямальский поселок остался без электричества из-за ЧП

Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, яр сале
Яр-Сале остался без электричества из-за ЧПФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Село Яр-Сале осталось без электричества из-за шторма. Частично коммунальщикам удалось восстановить снабжение. Однако по данным на утро вторника, 11 апреля, без электроэнергии остаются порядка 200 жителей поселка.

ЧП зафиксировано 10 апреля в условиях штормового ветра силой в 23 м/с и обледенения проводов. Электроснабжение прерывалось два раза.

«Около 11:40 произошло короткое замыкание на линиях электроснабжения в поселке Яр-Сале (Ямальский район). При осмотре выявлен пробой двух отходящих кабелей. В 12 часов специалисты филиала „Ямалкоммунэнерго“ приступили к замене, в 16:40 было подано напряжение на фидер „поселок“. В 19:40 — на фидер „школа“. В 19:50 при подаче напряжения на ТП-19 произошло второе короткое замыкание на линии 0,4 КВт», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе «Ямалкоммунэнерго». Причиной стало разрушение ограничителя по перенапряжению.

На место происшествия из Салехарда выехали дополнительные бригады — 11 человек. Добраться удалось к десяти часам вечера. К часу ночи напряжение подано на фидер «поселок» и фидер «школа» в полном объеме. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Температура воздуха в Яр-Сале — 8 градусов, ветер 5-7 м/с.

«Для полного восстановления электроснабжения необходима замена 150 метров кабеля. Котельные и водозабор запитаны от резервных источников, ограничений потребителя по теплоснабжению нет. Завершить замену кабеля коммунальщики планируют к вечеру», — заключили энергетики.

Как пояснили в управлении МЧС Ямала, у жителей есть тепло, эвакуация не требуется.

Юлия Фролова
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