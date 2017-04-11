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11 апреля 2017
11:33  11 апреля 2017 1

Правозащитники отметили снижение числа смертных казней в мире

Музей тюрьмы. Пермь-36, зона, ния, колония, заключение, тюрьма
В большинстве стран преступников садят за решеткуФото: Алексей Гущин © URA.RU

По итогам 2017 года в мире зафиксировано снижение числа смертных казней на 37% по сравнению с предыдущим годом. Эти данные приведены в отчете организации «Эмнисти Интернешнл». Чаще всего казни совершаются в Китае, Иране, Саудовской Аравии, Ираке и Пакистане.

Статистика организации может отличаться от реальной картины из-за того, что Китай отказывается публиковать официальные данные по смертным казням. В отчете отмечается, что публичные казни проводятся только в Иране и Северной Корее. В 141 государстве смертная казнь запрещена, либо на нее наложен мораторий, передает «Эхо Москвы».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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