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Главные новости Курганской области
11:59  11 апреля 2017 0

Госдолг Зауралья превысил 15 млрд рублей. Чиновники: «Соответствует нормам»

Совместное заседание комитетов облдумы Курган, лукашук елена
Елена Лукашук отчиталась по исполнению бюджета за 2016 годФото: Игорь Меркулов © URA.RU

По данным на начало 2017 года государственный долг Курганской области достиг 15,1 млрд рублей, что составляет 87% от объема доходов бюджета региона без учета безвозмездных поступлений. Об этом доложила начальник финансового управления области Елена Лукашук на заседании правительства во вторник, 11 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

По словам Лукашук, размер госдолга соответствует нормам статьи 107 Бюджетного кодекса РФ. Как ранее сообщало агентство, за прошлый год госдолг вырос на 2 млрд рублей.

Задолженность областного бюджета перед организациями на начало года снизилась на 705 млн рублей и составляла 1,6 млрд рублей. Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка отмечал Курганскую области в числе регионов с огромными долгами по исполненным госконтрактам.

В целом доходы областного бюджета за 2016 год составили 32,6 млрд рублей, расходы — 35,5 млрд рублей, дефицит — 2,9 млрд рублей. Доходы бюджета по сравнению с предыдущим годом увеличились на 3,6 млрд рублей (на 12%) исполнение по итогу году — 92,5%. Собственные доходы поступили в сумме 17,2 млрд рублей с увеличением на 3 млрд рублей или на 21%. Рост поступлений показали все основные источники дохода бюджета — НДФЛ, налог на прибыль, акцизы, налог на имущество организаций.

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета и внебюджетных фондов увеличился на 596 млн рублей и составил 15,4 млрд рублей.

Расходы по сравнению с 2015 годом выросли на 1,6 млрд рублей. Большая часть расходов (64%) была направлена на финансирование социально ориентированных отраслей. На выплату зарплат бюджетникам направили более 5,5 млрд рублей, на меры социальной поддержки — 9,2 млрд рублей. На 5% выросли расходы на образование (8,6 млрд рублей), на здравоохранение потратили на 9% больше (6,4 млрд рублей). На поддержку сельского хозяйства было направлено 1,3 млрд рублей, на дорожное хозяйство — порядка 3 млрд рублей, на ЖКХ — 1,4 млрд рублей. Бюджетам муниципальных образований была оказана финансовая помощь в сумме 13,1 млрд рублей.

Анна Бояркина
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