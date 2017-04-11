11:46 11 апреля 2017 0

Такое ощущение, что в УралГУФК берут взятки уже из спортивного интереса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске арестован главный инженер Уральского государственного университета физкультуры (УралГУФК) Олег Васильев. Такое решение принял 11 апреля Курчатовский районный суд.

Как пояснили «URA.RU» в ГУ МВД по Челябинской области, 50-летний сотрудник вуза потребовал от директора подрядной организации 50 тыс. рублей за отсутствие проблем с приемкой работ по реконструкции системы отопления. 4 апреля, во время передачи первого «транша» в 28 тысяч, Васильева задержали. «Преступление раскрыто совместно сотрудниками регионального управления ФСБ России и полиции, — уточнили агентству в пресс-службе регионального СКР. — Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 290 УК РФ».

Челябинский физкультурный вуз за последние несколько лет стал своеобразной тренировочной площадкой для правоохранителей. Его экс-ректору Евгению Орехову инкриминируется целый пакет взяток на несколько миллионов рублей, причем занимался этим адмнистратор вместе с дочерью. Его предшественник, Леонид Куликов, проректор Роза Дятлова и главный бухгалтер университета Марина Безручко были признаны виновными в хищениях и осуждены. В прошлом году ОНФ и прокуратура не позволили уже новому руководству УралГУФК совершить скандальную закупку роскошных иномарок.