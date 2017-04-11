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11 апреля 2017
10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
11:54  11 апреля 2017 1

На Урале мальчик вышел на улицу в противогазе, чтобы не запачкаться в грязи. ФОТО

Клипарт. Противогаз, противогаз
Ребенок вышел на улицу в противогазе (архивный снимок)Фото: depositphotos.com © URA.RU

Жители Каменска-Уральского сфотографировали необычного ребенка. На снимке мальчик стоит перед огромной лужей в галошах и противогазе.

«В одном из дворов Каменска», — подписал снимок автор.

Обычный день на Урале
Фото: соцсети

Пользователи соцсетей начали гадать, почему ребенок так странно выглядит. Самым популярным стало мнение, что мальчик надел противогаз по инициативе родителей.

«Предусмотрительные родители… Ноги сухие, уши не надует, ну и заразу не подхватит», — пошутил горожанин Вадим Гришин.

«Это чтобы лицо было чистое, когда обрызгает», — посмеялся Никита Ильинский.

«Скорее, чтобы в носу не ковырялся», — съюморил Алексей Петручин.

Также странный мальчик заставил людей вспомнить об экологии.

«Лет через семь все так ходить будем», — подметила Татьяна Чемезова.

Ряду горожан ребенок напомнил существ из компьютерной игры «Сталкер» и монстров из фантастического сериала «Доктор Кто».

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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