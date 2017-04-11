Максим Андриасов вручает наградыФото: Виктор Коваль
Товарищеский матч по хоккею прошел между командами ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа на льду в спорткомплексе «Президентский» в Нижнем Тагиле. Предсказать исход игры до последнего момента не могли ни сами игроки, ни многочисленные болельщики.
Высокие скорости, красивые комбинации, снайперские удары, громовой рев трибун — все это сопровождало игру горняков и металлургов. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе ЕВРАЗа, впервые команды горняков и металлургов встретились на льду в августе прошлого года. Тогда тагильские металлурги обыграли своих соперников с разгромным счетом: 11:1. Качканарцев этот проигрыш только раззадорил. Капитан команды ЕВРАЗ КГОКа Илья Авдотин рассказал, что игроки не оставляли тренировок в надежде взять реванш. «Мы старались, как могли. И зимой, когда тренировались на улице, потому что в нашем городе острая проблема с игровым льдом, и в ходе этого матча», — отметил капитан дружины горняков.
В этом матче команда ЕВРАЗ КГОКа уступила совсем немного соперникам. По окончанию первого тайма ворота так и остались нераспечатанными. Во втором тайме металлург Кирилл Улегин открыл счет, но горняк Дмитрий Шумихин вскоре парировал ответным голом. Исход решался буллитами. Тагильчане сначала сравняли счет, а затем Илья Ситников забросил победную шайбу.
«Отличная получилась игра, до самого конца не был понятен результат, но спортивное счастье улыбнулось нам. Качканарцы играли отменно», — похвалил соперников капитан тагильской команды, начальник доменного цеха Константин Миронов.
За игрой команд следили болельщики, которые заполнили все трибуны. Те болельщики, кому не хватило места, простояли всю игру, поддерживая хоккеистов. За матчем команд также следили вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев и профсоюзный лидер металлургического комбината Владимир Радаев. Именно они вручили игрокам почетный кубок и награды.
«Это был настоящий хоккей, причем видно, что мастерство обеих команд выросло. Давайте эту традицию поддерживать, готовиться к следующему матчу» — отметил после игры Алексей Кушнарев. Возможной датой следующего матча управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа назвал День металлурга.
Максим Андриасов поддержал идею, рассказав о планах сделать и продвигать общую дивизионную команду. «Организуем для наших хоккеистов регулярные тренировки, чтобы они радовали нас и дальше», — отметил вице-президент, руководитель дивизиона «Урал».
Лучшими игроками матча были признаны игроки, забившие шайбы в основное время, а также голкиперы команд — Дмитрий Мальцев (НТМК) и Роман Шалагинов (КГОК). Они получили специальные призы от профкома.