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12:08  11 апреля 2017 0

Кобылкин поблагодарил силовиков за задержание экстремистов в Ноябрьске

Пресс-подход Анна Попова и Дмитрий Кобылкин, кобылкин дмитрий
Губернатор Ямала поблагодарил силовиков за защиту региона от экстремизмаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин оценил действия силовиков по предотвращению угрозы общественной безопасности, сообщает его пресс-служба. Он поблагодарил представителей ФСБ, Росгвардии и полиции за проведенную операцию, в ходе которой по подозрению в экстремизме было задержано 20 человек.

«Безопасность жителей округа, стратегически важных объектов — это первостепенная задача власти. И на Ямале она решается комплексно. Отряд „Север“, на усилении которого я настаивал много лет, профессионально несет службу. Антитеррористические меры будут ужесточаться. Экстремистам и преступным элементам на Ямале, в России — не место!» — сказал губернатор.

Накануне отдел Росгвардии по Ямалу сообщил, что с 27 марта по 3 апреля спецподразделением «Север», ФСБ и УМВД была проведена совместная операция в результате которой по подозрению в экстремизме задержано 20 человек. У них изъята религиозная литература радикального толка. Также было задержано 17 человек за нарушение миграционного законодательства. В настоящее время полицией Ноябрьска проводятся оперативные действия.

После взрыва в метро в Санкт-Петербурге глава региона поручил муниципалитетам усилить меры безопасности и призвал жителей региона быть бдительными.

Вячеслав Егоров
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