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11 апреля 2017
10 апреля 2017
09 апреля 2017
16:15  11 апреля 2017 2

Власти ХМАО начали экономить на учителях

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Сельским учителям в Югре перестали оплачивать коммерческий найм жильяФото: depositphotos.com © URA.RU

Югорским педагогам перестали компенсировать аренду жилья. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в окружном центре социальных выплат.

В редакцию агентства обратились учителя из ХМАО, которые рассказали, что с апреля 2017 года им перестали оплачивать найм жилья. Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг педагогам, проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, прописаны в окружном законе №129-ОЗ.

«Центр социальных выплат лишил педагогических работников гарантий, данных им окружным законом. Педагоги возмущены и намерены обратиться в суд», — говорится в обращении учителей в редакцию.

В Центре социальных выплат Югры подтвердили, что педагогам действительно перестали оплачивать жилье, но речь идет только о коммерческом найме в частном секторе. В учреждении уверяют, что это единичные случаи.

«Ранее выплачивалась компенсация на жилье в частных домах, но Жилищным кодексом России предусмотрено, что выплаты распространяются только на государственные и муниципальные жилые помещения. Мы приводим все в соответствие с федеральным законодательством, поэтому даже не требуются поправки в окружной закон — там эта норма также прописана. У граждан есть право обращаться с жалобами в окружной департамент социального развития или с заявлениями в суд», — прокомментировал замдиректора Центра социальных выплат Югры Лилия Нуримухаметова.

В ведомстве не смогли назвать точную цифру, сколько сельских учителей останется теперь без жилья, а также по какой причине именно сейчас было принято решение лишить их компенсации за аренду.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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