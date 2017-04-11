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11 апреля 2017
12:04  11 апреля 2017 6

Против россиян возбудили дело за участие в «Правом секторе» в Донбассе

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
Россияне воевали против ДНРФото: Карина Ванеш © URA.RU

Два гражданина России Вячеслав Донгузов и Вячеслав Ясев принимали активное участие на стороне экстремистской организации «Правый сектор» в Донбассе. Против них СК РФ возбудил уголовное дело.

В разное время житель Удмуртии Донгузов и житель Архангельской области Ясев отправились на Украину, где добровольно были приняты в качестве бойцов в Добровольческий украинский корпус «Правого сектора», после чего отправились воевать против республик ДНР и ЛНР, имея при себе оружие, транспорт и средства связи, пишет агентство Nation News.

Работа по привлечению граждан России к ответственности за сотрудничество с «Правым сектором» продолжается.

Экстремистская организация «Правый сектор» запрещена на территории РФ решением Верховного суда.

Лев Истомин
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