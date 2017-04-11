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Главные новости Курганской области
12:01  11 апреля 2017 0

Шумихинская «Энергия» оказалась на грани банкротства

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Суд запустил процесс банкротстваФото: Владимир Жабриков

Арбитражный суд Курганской области возбудил дело о несостоятельности в отношении недобросовестного перепродавца электроэнергии в Курганской области ООО «Энергия» и ввел процедуру банкротства — наблюдение сроком до 13 мая 2017 г. Гарантирующий поставщик региона — Энергосбытовая компания «Восток» — был вынужден подать соответствующее заявление в суд. Причиной стала многомиллионная задолженность «Энергии» за поставленную электроэнергию, которую перепродавец не торопился погасить.

Напомним, общий размер задолженности «Энергии» перед АО «ЭК «Восток» достигает суммы почти 24,5 млн рублей.

В течение процедуры наблюдения утвержденный судом временный управляющий проведет финансовый анализ деятельности компании, чтобы выяснить, располагает ли «Энергия» средствами для погашения задолженности перед гарантирующим поставщиком электроэнергии в Зауралье АО «ЭК «Восток».

Лев Истомин
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