{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,39
Динамика за 2 недели
Евро 60,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 апреля 2017
12:14  11 апреля 2017 3

Абрамович-младший ищет партнера для крупного проекта в ХМАО. У сына российского олигарха — проблемы с деньгами

Абрамович Роман, абрамович роман, abramovich roman
Сын Романа Абрамовича готов продать крупную долю в бизнесеФото: Flickr.com/htmlor

Компания Zoltav resources, принадлежащая сыну российского олигарха Романа Абрамовича, 23-летнему Аркадию, намеревается продать долю в Колтогорской группе месторождений, расположенной в ХМАО-Югре. Речь может идти о продаже пакета минимум в 50%, стоимость которого достигает 250 млн долларов. Кто станет покупателем актива, на сегодняшний день доподлинно неизвестно.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на внутренний отчет компании, Абрамович-младший столкнулся с отсутствием собственных средств для разработки месторождений, суммарные запасы которых составляют порядка 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Компания нуждается в инвесторе.

Издание, ссылаясь на неназванные источники, утверждает, что поиски партнеров для разработки активов в ХМАО компания Аркадия Абрамовича ведет не первый год, и пока безрезультатно. Это может говорить о том, что доступных в финансовом плане нефтяных запасов на югорских месторождениях недостаточно.

Zoltav resources является единственным известным активом Абрамовича-младшего. Компания котируется на Лондонской бирже. Продажа полного пакета компании могла бы принести сыну российского олигарха около 15,7 млн фунтов стерлингов, или 1,1 млрд рублей.

Компания получила лицензии на Колтогорское месторождение через покупку в феврале 2013 года компании CenGeo за 26 млн долларов у угольного магната Валентина Бухтоярова. До него CenGeo принадлежало «Газпром нефти». Сейчас крупнейшими акционерами Zoltav являются ARA Capital Limited Аркадия Абрамовича (39,62%), столько же у Bandbear Limited Бухтоярова, 4,48% — у Erlinad Holdings Limited давнего партнера Абрамовича Давида Давидовича, 4,48% — у Crediton Invest Limited Михаила Уриса, также 2,4% — у Дмитрия Камышева, 1,6% — у Александра Соколова. Около 7% Zoltav — в свободном обращении.

Катерина Максимова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров