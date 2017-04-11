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11 апреля 2017
12:22  11 апреля 2017 28

Россияне считают, что РФ должна первой завоевать Марс и Луну

Открытая лицензия от 22.07.2016, космос, спутник, корабль, пространство
Россияне готовы покорять космосФото: Pixabay.com

Половина россиян считают, что Россия должна первой отправить экспедицию на Марс и построить базу на Луне. За первый вариант отдали голоса 50% респондентов, за второй — 51%. Таковы результаты свежего опроса, которые провели специалисты ВЦИОМ.

В прошлом году эту точку зрения разделяли 48% жителей России. При этом опрошенные считают, что ученым необходимо сконцентрироваться на реализации инициатив в космической сфере, которые дадут практическую пользу населению Земли, пишет РИА «Новости».

Опрос проведен в последних числа января среди 1,2 тысячи респондентов.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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