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11 апреля 2017
10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:25  11 апреля 2017 2

В Екатеринбурге снесли киоск микрозаймов. ФОТО. ВИДЕО

Увидев судебных приставов, ростовщики загрузили свое имущество в грузовик и уехалиФото: УФССП по Свердловской области

По решению суда снесен павильон микрозайма, который стоял неподалеку от ДК имени Лаврова и входа в метро на Уралмаше. Владелец организации «Мой партнер» не согласовал с администрацией города местоположение киоска, а просто поставил его там, где захотел. По решению суда ростовщик должен был снести киоск, однако не захотел это сделать.

«Когда по указанному адресу прибыли судебные приставы Орджоникидзевского районного отдела для совершения меры принудительного исполнения, им никто не стал препятствовать. Сотрудники организации микрозаймов покинули свои рабочие места, захватив с собой офисную мебель, компьютеры, кулер и сейфы для денег», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФССП по свердловской области.

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Фото: УФССП по Свердловской области

Александр Лукманов
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