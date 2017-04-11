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Главные новости Курганской области
12:39  11 апреля 2017 1

В Зауралье талые воды могут затопить три села

Шоссе Тюнина паводок Курган, велосипедист в воде
Жители Белозерского района жалуются на затопленную дорогуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Белозерском районе Курганской области начали отсыпать грунтом автодорогу, на которую может выйти вода. На место должен был выехать начальник районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в МЧС.

«В зону возможного подтопления талыми водами в Белозерском районе попадают деревни Речкино и Иковское, — уточнила „URA.RU“ начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина. — Также есть угроза захода воды в село Падеринское Кетовского района». В сельсоветах Иковского и Речкино, где проживает около 200 человек, утверждают, что пока ситуация нормальная. Уровень воды в местных реках повышается, но переливов нет. Местные жители рассказали «URA.RU», что дорога в Иковское уже затоплена, из-за этого второй день дети не ездят в школу.

«Угроза подтопления существует для всех населенных пунктов Курганской области, расположенных в низинах», — пояснила Ольга Сабуркина. Она отметила, что ситуация будет зависеть от того, как муниципальные власти выполняли свои обязанности по вывозу снега с территории населенных пунктов и как местные жители провели уборку дворов.

В Зауралье за сутки отмечено резкое повышение уровня рек. Тобол в районе Кургане поднялся на 22 см и достиг отметки 71 см над нулевым уровнем, в селе Усть-Уйское — на 21 см. Еще больше воды прибыло в Исети — 27 см в Катайске, 39 см в Шадринске.

Исеть в районе Катайска полностью освободилась ото льда, в Шадринске образовались промоины, как и на Тоболе в Кургане. Возле поста наблюдения в селе Звериноголовском вода идет поверх льда.

Татьяна Жаткина
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