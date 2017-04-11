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11 апреля 2017
12:37  11 апреля 2017 0

В Киеве не исключают, что против Украины введут санкции из-за Самойловой

Киев не дает российской певице выступить на "Евровидении"Фото: страница Юлии Самойловой в соцсети "ВКонтакте"
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Киев дополнительно разъяснит Европейскому вещательному союзу (EBU) позицию по российской певице Юлии Самойловой в случае, если возникнет вопрос санкций против Украины. Об этом заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Ранее стало известно, что если в ближайшие недели решение об участии России в «Евровидении» не будет достигнуто, Украину могут временно отстранить от участия в конкурсе, поясняла гендиректор организаторов конкурса Ингрид Делтенре. Позднее пресс-служба ЕВU опровергла информацию СМИ о том, что организаторы рассматривают такую возможность.

«Считаю, что наша позиция будет воспринята членами EBU, — заявил Кириленко в интервью интернет-изданию „Обозреватель“. — Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию».

Кириленко признал, что запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, но тут же добавил — «а может не иметь никаких». Политик убежден, что для негативных последствий должно быть консолидированное решение EBU, а это решение предусматривает специальные процедуры, голосования.

Юлия Самойлова была выбрана «Первым каналом» как участница, которая должна была представлять Россию на «Евровидении» в Киеве. Однако Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну на три года из-за ее выступления в Крыму. В Европейском вещательном союзе неоднократно подчеркивали, что сделают все возможное, чтобы Россия приняла участие в «Евровидении-2017».

Наталия Вершинина
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