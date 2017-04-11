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11 апреля 2017
10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:26  11 апреля 2017 0

Свердловские власти разделили сверхплановые бюджетные миллиарды

Заксобрание СО. Новая прическа Кулаченко. Екатеринбург, кулаченко галина
Кулаченко рассказала о бюджетеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Доходная часть бюджета Свердловской области на 2017 год выросла на 6,9 млрд рублей — до 195,1 миллиарда. Соответствующие поправки приняли 11 апреля депутаты Заксобрания.

Министр финансов Галина Кулаченко пояснила, что 4,5 млрд рублей сверх плана поступит из федерального бюджета. Эти средства имеют целевое назначение. На 1,6 млрд рублей увеличен прогноз по сбору налога на прибыль, на 861 млн рублей увеличен план по сбору акцизов.

Расходы увеличились на 9,2 млрд рублей — до 208,7 млрд. На 2,3 млрд рублей увеличится финансирование программы по развитию транспорта и дорожного хозяйства, 2,3 млрд дополнительно планируется направить на финансирование строительного комплекса, 1,9 млрд — на развитие здравоохранения.

В отраслевом разрезе наиболее всего вырастет финансирование министерства строительства области — на 2,3 млрд рублей.

По словам председателя комитета по бюджету, это не последняя корректировка. У Свердловской области появятся новые дополнительные доходы.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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