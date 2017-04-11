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11 апреля 2017
10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:42  11 апреля 2017 5

Полиция опровергла наличие подростковых банд в Екатеринбурге

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, удар, кулак, сила
В полиции не считают, что Екатеринбургу угрожают банды подростковФото: pixabay.com

В полиции Екатеринбурга опровергли информацию о существовании подростковых банд, которые избивают горожан. Об этом на заседании гордумы заявил замначальника управления — начальник полиции УМВД России по Екатеринбургу Андрей Швыдченко.

«Само определение подростковой банды подразумевает наличие мотива и вооруженность. Острой проблемы нет. В СМИ многое преувеличено. Мы проводим большую работу по профилактике преступности», — считает Швыдченко.

По словам самого представителя МВД, в 2017 году в двух районах Екатеринбурга зафиксирован рост числа преступлений, совершенных подростками. Так, в Кировском районе произошло четыре преступления (против трех в 2016), а в Орджоникидзевском — 17 (против 10 годом ранее).

В конце марта группа подростков избила сверстников в центре Екатеринбурга. Хулиганы напали на ребят толпой. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другому сломали нос. После нападения прокуратура и городская администрация провели закрытое совещание.

Сергей Демин
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