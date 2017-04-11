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Главные новости Курганской области
12:51  11 апреля 2017 5

Власти Зауралья решили сэкономить на контроле дорожных работ

Заседание Правительства Курганской области. Курган., ванюков роман
Роман Ванюков считает, что отдавать строительный контроль сторонним организациям нецелесообразноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В государственном казенном учреждении «Курганавтодор» появится отдел, выполняющий строительный контроль дорожных работ, увеличится штат специалистов. Такое решение приняли на заседании правительства региона во вторник, 11 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

Как пояснил директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, строительный контроль, в том числе лабораторные испытания качества дорожных работ, ранее выполняли сторонние организации. Для экономии бюджетных средств принято решение возложить эту функцию на «Курганавтодор». «В результате повысится оперативность приемки выполненных дорожных работ, высвободится 40% средств, расходуемых ежегодно на оплату указанных работ», — сказал Ванюков.

ГКУ «Курганавтодор» создано в марте 2016 года после реорганизации главного управления автомобильных дорог Курганской области. Учреждение выполняет роль заказчика работ по капремонту, строительству, реконструкции и содержанию дорог регионального и муниципального значения, а также мостов.

Анна Бояркина
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