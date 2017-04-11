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11 апреля 2017
13:01  11 апреля 2017 0

Опубликован топ-10 новинок Женевского автосалона

Выборы Попова. Сургут, иномарки
Новые иномарки скоро появятся в РоссииФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Интернете появился список новинок топ-10 Женевского автосалона, который прошел с 9 по 19 марта, собрав лучших производителей машин, лучших дилеров и дизайнеров. Лучшие модели определили автоэксперты, которые рассказали агентству Nation News, на что стоит обратить внимание.

Специалист Игорь Моржаретто называет главным козырем выставки новинку от компании Airbus в виде необычной капсулы, похожей одновременно на дрон и автомобиль. Что касается реальных автомобилей, то здесь эксперты советуют обратить внимание на модель Stinger от KIA — красивое четырехдверное спорткупе, продажи которого в России стартуют этой осенью.

Cadillac представил в Женеве новую модель Escala — будущее видение флагманского седана. Выделяется на фоне других кроссовер Alfa Romeo Stelvio и новая модель Skoda Rapid.

Автоэксперт Леонид Голованов отметил хорошие рыночные перспективы Range Rover Velar, который хорош по дизайну. Могут прижиться на российском рынке Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Alpine.

Также эксперты обратили внимание на новые модели известных брендов, среди которых — Audi RS5, Audi Q8, Mercedes AMG Estate, Volvo XС60 и Skoda Kodiaq Sportline.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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