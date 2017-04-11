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11 апреля 2017
12:59  11 апреля 2017 1

Рэпер 50 Cent ударил фанатку прямо во время концерта. ВИДЕО

Исполнитель шокировал поклонниковФото: Instagram 50 Cent

Рэпер и актер 50 Cent прямо во время концерта ударил кулаком в грудь навязчивую фанатку. Видео опубликовало издание TMZ. Уточняется, что инцидент произошел в субботу на концерте в Балтиморе, штат Мэриленд.

Артист подошёл к толпе и протянул фанатам руку, после чего одна из поклонниц схватила его и потянула вниз со сцены, сообщает подробности Life. Так получилось, что 50 Cent, падая со сцены, ударил фанатку прямо в грудь. Через некоторое время певец в знак примирения пригласил девушку на сцену, где она станцевала тверк.

Татьяна Трушина
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