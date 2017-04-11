{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,39
Динамика за 2 недели
Евро 60,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 апреля 2017
13:17  11 апреля 2017 3

Уральский сенатор заявил, что Минфин провоцирует социальный взрыв в регионах

Круглый стол Лисовский Курган, лисовский сергей
Лисовский рассказал о мерах по экономии бюджета в Курганской областиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский обвинил чиновников Минфина в том, что они провоцируют социальный взрыв в регионах. Новую систему выделения дотаций из федерального бюджета обсуждали в Совете федерации на заседании профильного Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам».

Заместитель министра финансов России Леонид Горнин доложил сенаторам, что новый порядок межбюджетных отношений вступает в силу со всеми поправками с 1 января будущего года. Юрий Росляк, аудитор Счетной палаты рассказал, что многие субъекты Федерации запланировали существенный прирост доходов, который теперь будет оставаться в распоряжении местных бюджетов. В числе лидеров была названа Курганская область, где запланирован рост 18 процентов, сообщает «Парламентская газета».

Зауральский сенатор Сергей Лисовский, в свою очередь, пожаловался, что Минфин принуждает региональные власти принимать «неправильные и жесткие меры». По мнению сенатора, действия Минфина закладывают мощную социальную мину. Он рассказал, что прибывшая в Курганскую область с задачей найти дополнительные источники доходов комиссия ведомства порекомендовала «нам, безграмотным и нерадивым» сократить на 700 миллионов рублей помощь сельским школам в Курганской области. Также по настоянию Минфина были отменены ежемесячные дотации в 1200 рублей учителям, врачам, в 500 рублей — работникам культуры, в 1000 рублей — семьям погибших при наведении конституционного порядка в Чечне, перечислил сенатор.

Сергей Лисовский заявил, что абсурдно, когда «расчетно-кассовый центр принимает социально-политические решения, провоцирующие общественный взрыв».

В Зауралье большое недовольство вызвала отмена регионального материнского капитала. Эта мера была принята по настоянию министерства финансов.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров