13:18 11 апреля 2017 1

Капсулу в фундамент будущего храма закладывал лично Дубровский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске возобновится строительство кафедрального собора, сообщили «URA.RU» в правительстве региона. Об этом доложили губернатору Борису Дубровскому, возглавляющему попечительский совет, представители фирмы-подрядчика.

Как добавил митрополит Челябинский и Миасский Никодим, верующие провели уже два субботника на площадке, убрав снег и строительный мусор. Подрядчики приступят к работе 20 апреля: в этом году стены и своды храма планируется поднять на высоту 20 метров. Сейчас на месте будущего Христорождественского собора действует временный деревянный храм, где дважды в неделю проводятся службы, здесь же работает воскресная школа.

Строительство собора, начатое еще предыдущим архипастырем, протекает с большими сложностями. Митрополита Феофана почти в открытую обвиняли в завышении смет и желании принимать пожертвования лишь в денежной форме. Потенциальные меценаты воспринимали все это с большим подозрением. Когда в «кубышке» обнаружили смешные 15 тысяч рублей, владыка обратился за поддержкой к губернатору Борису Дубровскому, а вскоре и вовсе уехал из Челябинска.

1/3 Губернатор внес личный вклад в строительство — в том числе делом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При сменившем Феофана Никодиме проект строительства сильно подешевел (но и сейчас оценивается примерно в миллиард). Дело пошло веселее, но тоже не без эксцессов. В 2015 году вспыхнул скандал с заявлениями о добровольном перечислении пожертвований на строительство, и в том же году стройку попытался сжечь воинствующий язычник. Разожженное им внутри строящегося храма пламя уничтожило стройматериалов на миллион рублей. Прибывшие на место пожарные и полицейские обнаружили на стенах языческие символы и антисемитские лозунги, однако два года колонии строгого режима задержанный вскоре Андрей Токун получил за порчу чужого имущества.

Самым успешным промоушн оказался концерт под открытым небом в 2016 году, который прошел прямо на фундаменте будущего храма. Послушать русскую классику приехали высокопоставленные челябинцы, не скупившиеся на пожертвования. Сегодня епархия готова принимать помощь в любой форме — в том числе услугами и материалами. «Можно будет прийти и потрудиться на благоукрашение территории. Главное то, что храм строим все вместе!» — подчеркивает митрополит.