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13:13  11 апреля 2017 3

В Надыме засняли групповое избиение подростка. «Увезли на «скорой». ВИДЕО

В Надыме очевидец заснял избиение подросткаФото: скрин видеозаписи

В Надыме толпа подростков избила сверстника, мальчика госпитализировали на «скорой помощи». Инцидент заснял один из очевидцев. Он и рассказал о подробностях ЧП в Сети и опубликовал запись в группе «Злой надымчанин».

«Сегодня толпа подростков собралась на „Стрелку“, избили мальчика — подростка. В итоге ребенка забрала „скорая помощь“, все лицо в крови было. Как выяснилось, в школе столкнулись возле фонтанчика, видимо, это повод убить. Родители, посмотрите, нет ли среди них ваших детей», — пояснил автор записи.

На видео можно заметить, что в инциденте принимают участие не менее двух десятков подростков.

Получить комментарии в управлении МВД Ямала и «скорой помощи» пока не удалось — телефоны не отвечают.

Юлия Фролова
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