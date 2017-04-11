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11 апреля 2017
13:09  11 апреля 2017 0

Татфондбанк признали банкротом: недостаток активов превысил 118 млрд

Татфондбанк после отзыва лиценции. Екатеринбург, здание, татфондбанк
Теперь банк точно не откроет двери клиентамФото: Анна Майорова © URA.RU
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Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Центробанка и признал казанский Татфондбанк банкротом. Как сообщил в ходе рассмотрения дела представитель регулятора, недостаток активов банка составил более 118 млрд рублей.

«Признать Татфондбанк банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на один год», — огласил решение судья, пишет агентство Nation News. На момент отзыва у банка лицензии объем активов составил 71,3 млрд рублей, а объем обязательств — 189,7 млрд рублей.

Татфондбанк начал работу в 1994 году, и еще по состоянию на 1 февраля 2017 года входил в топ-50 крупнейших российских банков. Однако в начале марта ЦБ отозвал лицензию у учреждения — в связи с неудовлетворительным качеством активов банка, который неадекватно оценивал принятые риски, напоминает «Утро.ру».

Филиалы «Татфондбанка» находятся в большинстве крупных регионов страны, в том числе и на Урале: в Екатеринбурге, Перми и Сургуте.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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