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Главные новости Курганской области
14:42  11 апреля 2017 1

Власти Зауралья не пустят самовыдвиженцев в общественные советы

Брифинг Шумков Вадим Курган, шумков вадим
Вадим Шумков пояснил изменения в положении об общественных советахФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство Курганской области во вторник, 11 апреля, утвердило типовое положение об общественном совете при исполнительном органе власти, передает корреспондент «URA.RU».

Как пояснил руководитель аппарата правительства области Вадим Шумков, ссылаясь на федеральное законодательство, в положении прописано требование выдвижения кандидата в состав общественного совета общественными объединениями или некоммерческими организациями. «Добровольно у нас в совет при различных органах власти попасть невозможно, только через какие-то общественные структуры. И обязательно сдается определенный перечень документов. Вся эта работа организуется в общественной палате Курганской области, — добавил чиновник. — Проверка проведена».

Как ранее сообщало «URA.RU», в марте были распущены региональные общественные советы при госструктурах, так как выяснилось, что они были сформированы с нарушением — в состав советов входили самовыдвиженцы. Скандальным стал роспуск совета при департаменте природных ресурсов. Экс-члены совета вновь подали заявки в общественную палату, остается интригой, кто из них не сможет попасть в новый состав.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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