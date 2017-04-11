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11 апреля 2017
13:26  11 апреля 2017 1

Путин проведет встречу с Госсекретарем США

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Путин готов к диалогу с СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает РБК.

Представитель Белого дома уже прибыл в российскую столицу из Италии, где завершается саммит глав МИД «большой семерки». На среду, отмечает «Федеральное агентство новостей» запланированы переговоры Тиллерсона с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Они должны были стать первым шагом для налаживания российско-американских отношений, но после того, как США ударили ракетами по военной базе в сирийской провинции Хомс, градус разговора и его тематика значительно изменится.

Ранее сообщалось, что 11 апреля рабочая встреча Путина с Тиллерсоном не запланирована. Однако президент России говорил о готовности к встрече с американским госсекретарем, чтобы обсудить с политиком проблему терроризма.

Лев Истомин
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