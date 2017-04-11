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11 апреля 2017
10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:53  11 апреля 2017 1

На Урале наказали компанию, после капремонта от которой наступают катаклизмы

В марте в Михайловске после капремонта вместе со снегом поползла крышаФото: Светлана Павлова

Суд обязал ООО «Линкор» оплатить ремонт в квартире дома на улице Энтузиастов, 32 в Екатеринбурге, где после капитального ремонта, проведенного компанией, дважды затопило квартиру.

«Был заключен договор и ООО „Линкор“ обязано было выполнить капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения в доме № 32 по ул. Энтузиастов в г. Екатеринбурге, — сообщила „URA.RU“ Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — При выполнении сотрудниками ООО „Линкор“ работ по ремонту системы теплоснабжения дважды произошло затопление водой квартиры заявительницы».

Суд обязал компанию компенсировать ущерб, причиненный женщине в ходе капитального ремонта. Это не единственный случай, когда по итогам капремонта, проведенного данной компанией, в домах наступает разруха.

В частности, сейчас идет прокурорская проверка по дому на улице Малышева, 27, также в Екатеринбурге. Там после некачественного капитального ремонта, который проводил «Линкор», пришли в негодность деревянные межэтажные перекрытия. А в городе Михайловске после капремонта от «Линкора» многоквартирный дом навсегда остался без горячей воды — демонтированы трубы. Там же месяц назад с крыши дома вместе со снегом начало «сходить» новое ограждение и снегозадержание, установленное в конце 2016 года во время капремонта «Линкором». А в доме в Университетском переулке, 11 в Екатеринбурге в январе 2017 года после капремонта «Линкора» сорвало резьбу воздушного крана у радиатора и затопило кипятком три квартиры.

Александр Лукманов
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