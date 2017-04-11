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11 апреля 2017
13:49  11 апреля 2017 1

Крупная партия готова поддержать Ройзмана на выборах губернатора

Суд по диплому Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Партия раздумывает над поддержкой РойзманаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Российская партия пенсионеров за справедливость не исключает возможности поддержать кандидатуру мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на губернаторских выборах.

«Не исключено, что партия будет рассматривать кандидатуру Ройзмана на выборах губернатора. Но говорить об этом рано. Решение по кандидатам принимается коллегиально, а традиционно партия выдвигает из числа своих», — приводит корреспондент «URA.RU» слова зампредседателя центрального совета партии Владимира Ворожцова.

Ворожцов совершает рабочую поездку по регионам России, чтобы посмотреть за работой местных отделений партии. 11 апреля в Екатеринбурге политик встречается с главой уральской столицы. Встреча носит неформальный характер, сообщает пресс-служба гордумы. Ворожцов хочет узнать мнение Ройзмана о работе свердловского отделения партии и получить информацию о социально-экономической ситуации в мегаполисе.

Ранее Ройзман публично заявил о своих губернаторских амбициях. Выборы главы области состоятся 10 сентября 2017 года.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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