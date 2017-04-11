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Главные новости Пермского края
13:59  11 апреля 2017 0

Пермский губернатор улетел к газовикам

Поездка губернатора Решетникова в Верещагинский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, решетников максим
Максим Решетников не обманул единороссов и полетел договариваться с «Газпромом»Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников вновь отправился в столицу. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе губернатора, командировка связана с запланированной ранее встречей с Алексеем Миллером.

Во вторник, 11 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников в Москве встретится с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. На прошлой неделе глава региона знакомился с активом «Единой России» из западных территорий Прикамья и сообщил, что рассчитывает детально обсудить с руководителем госкорпорации вопросы реализации программы газификации сельских территорий Пермского края.

Не исключено, что врио губернатора пробудет в столице два дня. Заседание правительства Пермского края Максим Решетников проведет в четверг, 13 апреля. А вечером пойдет на баскетбольный матч «Пармы» против столичного ЦСКА в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ.

Стефан Савелли
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