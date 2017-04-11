Общественники о сносе хрущевок в Перми: уберут только то, что выгодно

13:51 11 апреля 2017 2

В Перми могут снести половину жилых домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В СМИ появилась информация, что программу ликвидации пятиэтажек могут распространить на всю страну. Пермская мэрия уверяет, что городские хрущевки могут простоять еще долго, и нужды сносить их нет, но готова приступить к ликвидации этого вида жилья, если программа будет принята на федеральном уровне.

В Совете Федерации хотят распространить московскую программу сноса пятиэтажек на регионы, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По данным издания, самая высокая доля пятиэтажных домов по стране — именно в Перми. Она достигает 54,1%. Но эти данные предоставлены сервисом «Дубльгис», и далеко не все пятиэтажные дома являются хрущевками. Среди них есть «сталинки» и современные постройки. В администрации города нет отдельной статистики по количеству «хрущевок» в городе. «Всего же в Перми расположено 1958 пятиэтажек, построенных в период с 1950 года по 1985 год. Всего жилых домов в городе — 6300», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

На данный момент в Перми нет специальных программ по реконструкции или расселению пятиэтажек — действует лишь программа по расселению аварийного жилья. В нее попадают дома 20-30 годов постройки, а также 2,3,4-этажные шлакоблочные дома и дома из дерева более поздней постройки. «Состояние пятиэтажных домов, построенных в 50—60-е годы, которые традиционно и называют „хрущевками“, позволяют их эксплуатировать еще достаточно длительный срок. Заявлений о признании таких домов непригодными или аварийными от жителей в межведомственные комиссии при районных администрациях не поступало. Основные вопросы, с которыми сталкиваются жители этих домов — это состояние кровли. Однако этот вопрос можно решить путем проведения ремонта», — говорят в мэрии. При этом в пресс-службе администрации отмечают, что если программа сноса пятиэтажек будет принята на федеральном уровне, то городские власти разработают механизмы ее реализации.

Общественники и градозащитник Денис Галицкий считает, что часть хрущевок действительно находится не в лучшем состоянии, но в случае, если федеральную программу примут, ничто не защитит от сноса и хорошие кирпичные пятиэтажные дома, построенные в советские годы. «Программа должна проводиться только в отношении панельных пятиэтажек, которые были построены как временное жилье и сейчас действительно находятся не в лучшем состоянии. Но проблема в том, что, например, в Москве нет жесткой границы — что сносить, а что нет. Там под видом борьбы с ветшающим жильем расчищают территорию для застройщиков. Я сам — владелец квартиры в кирпичной пятиэтажке. Она простоит еще сто лет, но я не уверен, что мое жилье не попадет под действие этой программы. Я думаю, если программа будет распространена на всю Россию, то будут сносить только то, что выгодно. Ну сравните — стоимость земли, на которой стоит пятиэтажка, в Москве, и, к примеру, в Биробиджане. Понятно, что в Биробиджане сносить хрущевки невыгодно», — говорит собеседник.