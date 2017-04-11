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11 апреля 2017
14:05  11 апреля 2017 5

Глава ФСБ предупредил об угрозе новых терактов в России

Открытая лицензия на 21.07.2015. Терроризм., террорист
В ФСБ готовятся к атакам террористовФото: Jon Olav Eikenes/Flickr
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Члены террористической группировки ИГИЛ* (запрещена в России решением Верховного суда) готовят в России несколько терактов. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников со ссылкой на большой объем оперативной информации.

В качестве примера намерений террористов Бортников называл ряд терактов в России, Великобритании, Швеции и Египте, передает «Федеральное агентство новостей».

3 апреля метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, еще десятки получили ранения.

Лев Истомин
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