14:31 11 апреля 2017 0

Демографическая проблема России может быть решена только за счет мигрантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Демографическую проблему России можно решить исключительно за счет притока мигрантов. Как пояснили опрошенные «URA.RU» эксперты, в ином случае страна рискует просто не прокормить всех пенсионеров.

Во вторник, 11 апреля, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что трудоспособное население в России сократится на 10 млн человек за 15 лет.

Ранее Кудрин предложил повысить пенсионный возраст в России для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. По его словам, данные Росстата свидетельствуют о том, что Россия перешла к тренду непрерывного снижения численности населения в трудоспособном возрасте.

Стране становится все сложнее содержать пенсионеров Фото: pixabay.com © URA.RU

Глава Института демографии НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Анатолий Вишневский считает важным, что Алексей Кудрин обозначил данную проблему.

«Она действительно стоит сегодня крайне остро. Однако у проблемы существует только одно решение — миграция. Иного тут не придумаешь», — сказал в беседе с «URA.RU» Вишневский.

По его словам, если мы хотим, чтобы население России росло, то необходим серьезный приток мигрантов, поскольку только они в состоянии «спасти ситуацию». «Очевидно, что нагрузка на одного работника будет увеличиваться. Соответственно, заметно вырастут и социальные расходы. Ведь иждивенцев становится больше, а тех, кто трудится, меньше», — резюмировал Вишневский.

По мнению политолога Глеба Кузнецова, слова Кудрина являются «чистой правдой». «Надо уже понять, что больше нельзя относиться к трудоспособному населению так же, как в 19 веке. На первый план сегодня выходит качество населения, что непосредственно влияет на производительность труда», — пояснил «URA.RU» Кузнецов.

Он подчеркнул, что «наступил новый мир». «Это мир пенсионеров. Мы привыкли думать о промышленности, о чем угодно, только не о людях. Кардинально изменившаяся демографическая ситуация — серьезный вызов», — отметил собеседник агентства.

Некоторые эксперты уверены: Алексей Кудрин пытается продавить повышение пенсионного возраста Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов заявил «URA.RU», что Алексей Кудрин по-прежнему не оставляет попыток продавить повышение пенсионного возраста.

«К сожалению, с каждым разом все больше опасений, что эти попытки увенчаются успехом. В последний раз этот вопрос поднимался в начале прошлого года, но тогда в преддверии выборов в Госдуму депутаты отказались идти на столь непопулярные меры», — сказал Иванов. По его мнению, нет ни одного внятного аргумента для такого решения, кроме набивания государственной казны за счет пожилых граждан.

«На сей раз в качестве „аргумента“ выбраны данные Росстата, согласно которым численность трудоспособного населения в России сокращается. При этом Кудрин скромно умалчивает, что последние четыре года в стране наблюдается общий естественный прирост населения, то есть трудоспособное население сокращается не в связи с демографическим кризисом, а в связи с естественными процессами — ростом рождаемости и старением трудоспособного населения. Это просто социальный показатель, который нельзя считать за проблему; настоящей же проблемой является средняя продолжительность жизни мужчины в России, которая в настоящее время составляет 59 лет. В этой связи решение установить пенсионный возраст для мужчин на отметке 65 лет выглядит просто издевательски», — резюмировал Иванов.