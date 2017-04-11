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11 апреля 2017
10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
14:06  11 апреля 2017 2

Свердловские эсэры боятся, что Шептий «абортирует» их кандидата в губернаторы

Виктор Шептий о службе, шептий виктор
Оппозиционеры понимаю, что за подписями пойдут к ШептиюФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Депутаты Законодательного собрания Свердловской области внесли поправки в Избирательный кодекс, усложняющие оппозиционным кандидатам участие в губернаторских выборах.

Главная новация — сокращение промежутка времени для подачи кандидатами документов на регистрацию до 10 дней. Отныне документы должны предоставляться в облизбирком не ранее чем за 55 дней до голосования, но не позднее чем за 45 дней до дня выборов.

Председатель комитета по законодательству Владимир Никитин заявил коллегам, что такой шаг предпринимается для упорядочивания процедуры подготовки к выборам и избежания юридических казусов.

Оппозиционеры, в свою очередь, говорят о нарушении своих прав. В частности, их кандидатам не хватит 10 дней, чтобы устранить выявленные областной комиссией недостатки в документах. Это может стать поводом для отказа в регистрации.

С наиболее эмоциональной речью выступил лидер фракции Справедливая Россия Андрей Жуковский. «На выборах будут не конкурентные кандидаты, а группа мужчин среднего возраста, слегка беременных губернаторством. Мы понимаем, что за муниципальными подписями пойдем к лидеру единороссов Виктору Шептию. И если он увидит, что наш кандидат имеет шанс выйти во второй тур, то отправит его на аборт».

Помимо этого, члены облизбиркома с правом решающего голоса получили право претендовать на получение бюджетных субсидий на покупку квартиры.

Наталия Вершинина
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