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11 апреля 2017
14:15  11 апреля 2017 1

Инициатор дела Улюкаева получит руководящую должность в ФСБ

Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, конвой
Феоктистов готовится к назначению в ФСБФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Инициатор дела Улюкаева Олег Феоктистов займет одну из руководящих должностей в Федеральной службе безопасности РФ.

На данный момент принято решение выдвижении кандидатуру Феоктистова на должность заместителя главы службы экономической безопасности ФСБ. Окончательное решение об этом примет президент России Владимир Путин, пишет «Коммерсант».

Именно Феоктистов организовал операцию по задержанию министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Улюкаев был задержан в середине ноября 2016 года, в отношении него возбудили уголовное дело по поводу получения крупной взятки. Сейчас Улюкаев находится под домашним арестом. Следствие по делу продолжается.

Лев Истомин
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