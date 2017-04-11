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14:39  11 апреля 2017 0

Для жителей обесточенного ямальского поселка организовали горячее питание

Для жителей Яр-Сале организовали горячее питание из-за аварииФото: официальный сайт Ямальского района

Чиновники организовали горячее питание для жителей села Яр-Сале, которые остались без электричества. Согласно сообщению энергетиков, работы на поврежденных линиях электропередач планируется закончить к вечеру 11 апреля. Сбой в подаче электричества произошел днем 10 апреля. По предположению специалистов «Ямалкоммунэнерго», причина отключения энергии в селе — штормовой ветер и обледенение.

«В двух пунктах (квартал Полярный возле дома № 4 и квартал Северный — возле здания Территориальной избирательной комиссии) для населения организовано горячее питание», — говорится в сообщении администрации Ямальского района.

Отопление в домах жителей есть, помощь МЧС не требуется.

Как сообщили «URA.RU» на предприятии «Ямальские олени» (расположено в Яр-Сале), ЧП не повлияло на их работу. «У нас автономная система электроснабжения. Предприятие работает в обычном режиме. Единственный минус, у некоторых сотрудников до сих пор нет электричества дома», — пояснил главный инженер компании.

Юлия Фролова
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