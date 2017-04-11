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11 апреля 2017
14:27  11 апреля 2017 0

Дело офицеров СК выделили из материалов по Шакро Молодому

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Шакро продолжает отбывать арестФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Материалы о взятке трех высокопоставленных офицеров СКР выделены из уголовного дела о преступной группировке Захария Калашова, более известного, как «вора в законе» Шакро Молодого.

Об этом заявила судья Московского городского суда, где рассматриваются жалобы на продление ареста руководителя УСБ СК Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова, пишет «Газета.ру».

Ранее стало известно, что обвиняемый по делу Шакро Молодого генерал Никандров рассказал об очной ставке со своим руководителем.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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