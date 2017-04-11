У магнитогорского коррупционера отбирают взятку

14:37 11 апреля 2017 0

Бывшего чиновника хотят сделать немного беднее Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

У экс-чиновника мэрии Магнитогорска Никиты Власова требуют вернуть почти 800 тысяч рублей, полученных им в виде взятки. Иск подан в суд прокуратурой Ленинского района Магнитогорска, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве.

Бывший начальник управления муниципального заказа Никита Власов помогал фирме «ПромСнабСервис» получать заказы на поставку продуктов в школы, детские сады и другие социальные учреждения. Кроме того, он покрывал коммерсантов в тех случаях, когда те отгружали откровенную некондицию. В июле 2015 года Власова и его партнера, приехавшего к чиновнику домой с очередной взяткой, задержали сотрудники ФСБ. Оперативная видеосъемка запечатлела, как у зафиксированного спецназовцами Власова извлекают из-под одежды пистолет.

На суде прокурор требовал для коррупционера 9 лет лишения свободы и 20-миллионный штраф, однако Власов отделался шестью годами колонии и 5 миллионами. Теперь с него пытаются взыскать остаток взятки — за вычетом уже конфискованных денег, — 799 тыс. рублей. «Сделка, совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна», — резюмировали в прокуратуре.

Компания, «прикормившая» муниципального служащего, оштрафована на 10 млн рублей.